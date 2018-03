Les Cowboys Fringants et Michel Pagliaro symphoniques

Agence QMI 28-02-2018 | 15h25

MONTRÉAL - Le chef d'orchestre Simon Leclerc a choisi de brasser au folk-rock sa prochaine cuvée OSM Pop Groupe Investors, qui braque les projecteurs sur des artistes populaires.

En effet, Les Cowboys Fringants et Michel Pagliaro, des vétérans qui cumulent respectivement plus de 25 ans et de 45 ans de carrière, feront chacun l'objet de concerts où ils revisiteront leurs succès en version symphonique.

Par ailleurs, les musiciens de l'OSM reprendront également les grands airs de la môme, tandis qu'un spectacle hommage à Édith Piaf réunira Betty Bonifassi, Florence K, Marie-Thérèse Fortin, Martha Wainwright, Pierre Flynn, Quartom, Sylvie Moreau, Yann Pereau ainsi qu'un choeur dans la Maison symphonique.

Les billets des concerts sont en ventes sur le site osm.ca.