Parkinson Québec: Alex Nevsky et Vanessa Pilon animeront un concert-bénéfice

Agence QMI 26-02-2018 | 12h34

Le chanteur Alex Nevsky remettra les pieds dans sa ville natale de Granby le temps d'un concert-bénéfice, ce printemps, afin d'amasser des fonds pour combattre la maladie de Parkinson dont son père est atteint depuis quatre ans.

Le coach de «La Voix» et son amoureuse, et Vanessa Pilon, animeront, le 8 mai, un spectacle au Théâtre Palace au profit de Parkinson Québec / Haute-Yamaska. Sur scène, ils seront rejoints par Marc Dupré, Vincent Vallières, Kim Rusk et Julien Lacroix.

Ludovick Bourgeois et Sydney Lallier, respectivement gagnants de «La Voix V» et «La Voix Junior 2», sont aussi attendus.

«Avec la notoriété que j'ai acquise, il m'était impossible de ne pas m'impliquer, laisse savoir Alex Nevsky, instigateur du projet. Impossible de ne pas tenter d'alléger mon père, sa conjointe et les autres bénévoles de cette association de cette obligation de trouver du financement.»

Les billets pour l'événement sont en vente au coût de 45 $ (https://www.ovation.qc.ca).