Ed Sheeran en tête des ventes mondiales d'albums en 2017

AFP 26-02-2018 | 11h13

Le chanteur britannique Ed Sheeran est l'artiste qui a vendu le plus d'albums au monde en 2017, devant le rappeur canadien Drake et la chanteuse américaine Taylor Swift, a annoncé lundi la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI).

Sheeran, qui succède à Drake à la tête du classement annuel, a rencontré «un succès record avec son troisième album +Divide+ et les single +Shape of you+, +Castle on the hill+, +Galway Girl+ et +Perfect+», a souligné l'IFPI.

Sorti en mars 2017, Divide «a été certifié plusieurs fois platine dans 36 marchés» tandis que «Shape of you» a été «le titre le plus vendu dans le monde en 2017 et été certifié plusieurs fois platine dans 32 marchés».

Drake, numéro un des ventes mondiales en 2016, occupe le second rang pour 2017 grâce à son compilation «More life» qui a été l'album le plus écouté en 24 heures sur Apple Music et celui qui détient le record d'écoutes pour le premier jour de sortie sur Spotify, selon l'IFPI.

Suit le sixième album de Taylor Swift, «Reputation», sorti en novembre 2017.

L'IFPI, basée à Londres, réalise son classement en tenant compte des ventes de disques, des ventes en ligne et des écoutes en streaming. Mais le groupe n'a pas communiqué sur le volume total des ventes pour chacun des artistes.

Les dix artistes ayant vendu le plus d'albums en 2017:

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. Taylor Swift

4. Kendrick Lamar

5. Eminem

6. Bruno Mars

7. The Weeknd

8. Imagine Dragons

9. Linkin Park

10. The Chainsmokers