Elton John à Montréal et Québec pour sa tournée d'adieu

AFP 24-01-2018 | 13h50

NEW YORK | Elton John, qui a annoncé mercredi une tournée d'adieu géante, s'arrêtera pour une dernière fois au Centre Bell de Montréal le 4 octobre 2018.

Pour une dernière fois, le chanteur britannique, qui se produira aussi au Centre Vidéotron de Québec le 29 septembre prochain, parcourra le monde dans le cadre d'une «dernière tournée qui s'échelonnera sur trois ans.

Le père de 70 ans se consacrera ensuite à l'éducation de ses deux enfants. Il a toutefois expliqué qu'il ne mettait pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, déjà longue de plus de 50 ans, et qu'il continuerait à produire de la musique.

La vente générale de billets pour son Farewell Yellow Brickroad Tour, qui suivra les préventes habituelles, aura lieu le 2 février, à compter de 10h.

- Avec Cédric Bélanger et JournaldeMontreal.com