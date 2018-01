Une supplémentaire pour Bon Jovi à Montréal

Agence QMI 22-01-2018 | 09h41

À l'instar de Justin Timberlake, le groupe Bon Jovi sera en spectacle non pas un, mais deux soirs au Centre Bell en avril.

Son concert du 4 avril pour sa tournée nord-américaine «This House Is Not For Sale» affichant déjà complet, la formation américaine a décidé de remonter sur scène le lendemain à Montréal.

Il sera possible de se procurer des billets dès vendredi à 10 heures en ligne (evenko.ca) et au Centre Bell.

La dernière fois que Jon Bon Jovi et sa bande ont mis les pieds dans la métropole, c'était en 2013, dans le cadre de leur tournée «Because We Can».

Après Montréal, Bon Jovi est attendu deux soirs consécutifs au New Jersey avant d'être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame le 14 avril lors d'une cérémonie qui aura lieu à Cleveland. Au Canada, le seul autre arrêt prévu est celui du 12 mai à Toronto.

Le groupe dont le premier album a été lancé au début de 1984 doit proposer deux nouvelles chansons intitulées «When We Were US» et «Walls» le 23 février.