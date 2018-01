La cause de sa mort n'est pas suspecte

Wenn 19-01-2018 | 12h42

Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, a été retrouvée morte à l'âge de 46 ans dans une chambre d'hôtel à Londres, lundi matin, et un porte-parole de la Metropolitan Police a confirmé que sa mort n'était pas suspecte.

Une enquête a été ouverte ce vendredi, comme il est d'usage lors d'un décès, au Westminster Coroner's Court, et le médecin légiste Stephen Earl a déclaré : «Cette femme était logée dans un l'hôtel du centre de Londres quand, lundi 15 janvier, elle a été retrouvée inerte dans sa chambre. Le London Ambulance Service a été contacté et a constaté sa mort sur les lieux... Ensuite, la Metropolitan Police est arrivée et a déterminé que sa mort n'avait rien de suspect. Une autopsie a maintenant été effectuée et la cour attend les résultats de divers examens qui ont été demandés.»

D'après la Press Association, la médecin légiste Shirley Radcliffe a ajourné l'audience au 3 avril, quand une date pour l'intégralité de l'enquête sera programmée.

La chanteuse irlandaise, qui était connue dans le monde entier pour des chansons comme «Linger», «Zombie» et «Dreams» avec son groupe The Cranberries, se trouvait à Londres pour enregistrer une reprise de Zombie avec la formation Bad Wolves.

Le père James Walton, le prêtre de la paroisse de sa ville natale, a récemment affirmé que son enterrement aurait lieu à Ballybricken, dans le comté de Limerick en Irlande. «Sa famille attend toujours de nouvelles informations de Londres à propos de son décès, a-t-il déclaré à la BBC. L'idée est qu'elle soit enterrée ici chez elle. La date déprendra de la remise de son corps (à la famille).»