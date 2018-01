Un million de vues pour «La saison des pluies» de Patrice Michaud

Agence QMI 17-01-2018 | 15h59

Le chanteur Patrice Michaud et le réalisateur Yan England ont frappé fort en unissant leurs efforts pour le poignant clip de la pièce «La saison des pluies».

Mercredi midi, moins de 72 heures après sa mise en ligne sur Facebook, l'oeuvre de près de cinq minutes avait déjà généré plus d'un million de vues sur le réseau social et avait été partagée plus de 25 000 fois.

Cet intérêt de la part des internautes surprend grandement l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud. «Dès la première écoute, je savais que nous avions entre les mains une oeuvre puissante. Mais ni Yan (England) ni moi ne pouvions prévoir une telle portée», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Scénarisé et réalisé par Yan England («1:54»), le clip de «La saison des pluies» met en vedette Bianca Gervais et Jonathan Charbonneau qui prêtent leurs traits à un couple d'amoureux et de parents dont la vie est chamboulée par l'arrivée d'un cancer du cerveau qui emportera l'homme. On peut aussi notamment y voir Émilie Bierre.

De son propre aveu, cette chanson parlant du deuil et tirée de l'album «Almanach» paru l'an dernier a été «ardue» et «exigeante» à écrire pour Patrice Michaud. Le lauréat du trophée remis à l'interprète masculin de l'année au plus récent Gala de l'ADISQ poursuit actuellement sa tournée du Québec.