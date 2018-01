Notre panel d'experts se prononce! - Pourquoi 2018 sera l'année du heavy métal!

André Péloquin 16-01-2018 | 08h00

C'est un constat qui a surpris plusieurs mélomanes: en 2017, les artistes rap et R&B ont dominés les ventes selon Nielsen; une première pour le groupe américain qui analyse la consommation musicale depuis 1991.

Imaginez, près d'une pièce sur trois diffusée en ligne aux États-Unis, par exemple, était une toune de rap (ou 30.3% pour les fans de statistiques). Du côté du rock, c'était moins d'une chanson sur cinq (ou 18.1% si vous préférez).



Sans enterrer Keith Richards et ses contemporains pour autant, la donnée laisse tout de même songeuse. Si le rap a été «ze» son de 2017, est-ce qu'un autre genre musical «alternatif» pourrait damer le pion à la pop et au rock en 2018?

Chez Disque dur, on parie sur le heavy métal.



Après tout, plusieurs vétérans reprennent la route (dont Anthrax, qui sera en concert à Montréal le 25 janvier en compagnie de Killswitch Engage).

De plus, evenko annonçait il y a quelques mois que Heavy MTL sera de retour cet été (désolé, Saint-Lambert).

Côté disques, on peut s'attendre à des parutions de Judas Priest (9 mars), Saxon (2 février) et même Anvil (19 janvier).



Comme si ce n'était pas assez, un panel d'experts rassemblant...

Christine Fortier (journaliste pigiste pour le Voir, notamment, et programmatrice métal pour Stingray)

(journaliste pigiste pour le Voir, notamment, et programmatrice métal pour Stingray) Yanick «Klimbo» Tremblay (collaborateur chez Musik Universe et Voir)

(collaborateur chez Musik Universe et Voir) et Seb Brutal (de Boulevard Brutal)

Manque juste Satan pis l'affaire est ketchup!

2018 risque de se démarquer [pour le métal] - Christine Fortier

Étant donné que l'offre de concerts est très grande et diversifiée, particulièrement à Montréal, il me semble que chaque année est une bonne année pour le métal.

Cela étant dit, 2018 risque de se démarquer, ne serait-ce que grâce au retour sur disque de Judas Priest (Firepower sort le 9 mars) et d'Ozzy Osbourne (qui entreprend en mai une tournée d'adieu de trois ans) sans parler du festival Heavy Montréal qui revient les 28 et 29 juillet.

À ça s'ajoute la première visite au Québec du groupe suédois Bloodbath et une pléthore d'autres concerts et d'albums attendus par les métalleux toutes catégories confondues.

Nous aurons une fois de plus la preuve irréfutable que le métal n'a jamais plié l'échine - Yanick «Klimbo» Tremblay

De nombreuses sorties d'albums sont grandement attendues: elle peut-être d'un nouveau venu comme Khemmis ou d'une force brute québécoise comme Spirit of Rebellion.

De formations qui vont rompre un silence qui perdurait depuis trop longtemps, comme Immortal ou Dimmu Borgir. Même chose pour cette formation classique qu'est Judas Priest!



Le métal brillera autant sur les grosses productions que sur les enregistrements plus obscurs.

Que vous préconisiez les célébrations orgiastiques comme le Rockfest ou le Heavy Montréal ou que vous préfériez vous vautrer dans des évènements plus lugubres comme le Earslaughter ou la Messe des Morts, 2018 en offrira pour toutes les couches et autres sous-couches métalliques!



De plus, avec la venue du festival Quebec Death Fest (petit frère bâtard du Maryland Death Fest) on ne fait que rajouter des bûches... et beaucoup de gazoline dans ce brasier déjà très ardent!

«You Wanted the Best? You Got the Best!» - Seb Brutal (citant Kiss, bien sûr)

C'est évident qu'avec l'arrivée imminente de Papa Emeritus IV dans le groupe suédois Ghost, ce sera une année extraordinaire pour le métal. Je veux dire, les humains sont en quête d'un modèle pour poursuivre leur chemin et c'est exactement ce que Papa nous offre.

Au niveau des grandes festivités, le retour du Heavy Montréal viendra pimenter la période estivale de belle façon. Un endroit de qualité pour tout #instagrammer qui se respecte.



Toutefois, le coup de circuit de 2018 sera l'affaire de TOOL. Mon petit doigt me dit qu'ils vont sortir une seule copie du nouvel album et c'est l'actuel CEO de Kodak qui va l'acheter!