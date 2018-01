Radiohead accuse Lana Del Rey d'avoir plagié la chanson «Creep»

TVA Nouvelles 07-01-2018 | 14h59

Le groupe de rock britannique Radiohead a intenté une poursuite contre la chanteuse américaine Lana Del Rey, qu'il accuse d'avoir plagié le succès «Creep» avec sa chanson «Get Free».

C'est la chanteuse elle-même qui a confirmé l'information sur son compte Twitter, dimanche.

«L'information au sujet de la poursuite est véridique. Même si je sais que ma chanson n'a pas été inspirée de «Creep», Radiohead croit que c'est le cas et demande 100 % des profits. J'ai offert 40 % au cours des derniers mois, mais ils n'accepteront que 100 %. Leurs avocats ont été impitoyables, alors on se rendra devant la cour», écrit-elle dans son message.

La chanson «Creep», possiblement le plus grand succès populaire du groupe, a été lancée en 1993. À l'écoute, on peut reconnaître certaines similitudes dans «Get Free», présente sur l'album «Lust for Life» (2017) de la chanteuse.

À vous de juger: