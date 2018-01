Prince Jackson soigné pour la même maladie que son père

Agence QMI 04-01-2018 | 16h15

Fils du regretté roi de la pop Michael Jackson, Prince Jackson aurait-il hérité de la maladie de peau de son célèbre père? Selon Radar Online, le jeune homme de 20 ans serait effectivement aux prises avec le vitiligo qui génère l'apparition de taches blanches sur le corps.

À la suite d'un accident de moto survenu le 2 novembre dernier à Los Angeles qui l'a blessé au genou et en raison duquel il a souffert de plusieurs lacérations, Prince Jackson a séjourné deux semaines dans une clinique privée située en Suisse. Une source a confié au site web qu'«il a pu recevoir les soins dont il a besoin dans la plus grande intimité».

En 2009, La Toya Jackson, soeur de Michael Jackson et tante de Prince, a révélé que la maladie se trouve dans les gênes du jeune homme: «Le vitiligo provient du côté de mon père et Prince l'a aussi, sur ses bras et sa poitrine.»

Cible de rumeurs et d'hypothèses de toutes sortes en raison du changement de la couleur de sa peau, Michael Jackson a confié à Oprah Winfrey, en 1993, être atteint de vitiligo et ne pas avoir recours au blanchiment comme certains le prétendaient à l'époque.