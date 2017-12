7 fois où Johnny Hallyday a fait vibrer le Québec

Jasmine Legendre 05-12-2017 | 22h09

Johnny Hallyday a rendu l'âme ce soir, mais il était et demeure une icône de la chanson pour plusieurs Québécois.

Le chanteur français a toujours voulu partir à la conquête du Québec et on peut dire qu'il a réussi, et encore plus dans les dernières années.

On se rappellera toujours de ces moments où il a touché le Québec en nous faisant part de son amour.

1. Lorsqu'il a demandé à Jacynthe René de faire partie de son vidéoclip.

2. Lors de son passage au Capitole de Québec.

3. Lorsqu'il a rendu visite aux académiciens lors de la troisième saison (2012) et qu'il a offert toute une prestation.

4. Lorsqu'il a enfourché une moto incroyable pendant le défilé de Pat Bruns.

5. Lorsqu'il a enflammé la scène, littéralement, pendant le Festival d'été de Québec.

6. Lorsqu'il a rendu visite à Marie-Mai pendant son spectacle de tournée au Centre Bell .

7. Lorsqu'il a chanté avec Céline lors du Grand Show diffusé sur France 2.