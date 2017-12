Ed Sheeran, roi de Spotify en 2017

AFP 05-12-2017 | 19h26

Le chanteur-compositeur britannique Ed Sheeran a dominé le service de streaming Spotify en 2017, avec plus de 3,1 milliards d'écoutes de son album «Divide» dans le monde, a indiqué mardi la plateforme musicale.

Sa chanson «Shame of You» était devenue le 22 septembre la plus écoutée de l'histoire du site basé en Suède, détrônant «One Dance» du rappeur canadien Drake, qui avait régné près d'un an.

Si tous les genres musicaux sont bien représentés dans les morceaux écoutés, le rap --qui était déjà bien présent en 2016-- a enregistré un bond de 74%. Drake a conservé sa deuxième place alors que le rappeur américain Kendrick Lamar s'est hissé en quatrième position.

La troisième marche du podium est occupée par le chanteur de R&B The Weeknd, un protégé de Drake.

La musique latino a également marqué des points: ses écoutes ont été plus que doublées sur un an grâce à des tubes en espagnol comme le phénomène international «Despacito».

Pour la troisième année consécutive, Rihanna est la chanteuse qui a été la plus écoutée sur Spotify même si elle n'a pas sorti de projet marquant au cours de l'année.