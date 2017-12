«La Voix Junior»: un spectacle rempli de promesses

Samuel Pradier 01-12-2017 | 16h44

MONTRÉAL - L'aventure n'est pas terminée pour les 80 jeunes qui ont participé à la seconde saison de «La Voix Junior». Ils sont actuellement en répétition dans un immense studio de Varennes, où les médias ont été conviés, vendredi matin, pour assister à deux numéros en avant-première.

Comme l'an dernier, le spectacle de «La Voix Junior» s'annonce à grand déploiement avec effets de lumière et pyrotechnie. D'ailleurs, la production a conservé la même structure scénique où domine la fameuse main tenant un micro, et qui se prolonge jusqu'au milieu de la salle avec une passerelle se divisant en trois branches. «Toute l'énergie, la vitalité et le talent que l'on a vu durant la saison vont se retrouver sur cette scène, mais en version exponentielle, a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé de «La Voix Junior». Pour moi, c'est le méga spectacle familial du temps des Fêtes.»

À l'image de la gagnante

En répétition depuis trois jours, les jeunes ont déjà pris possession de leur grand terrain de jeux. Les médias ont pu entendre la chanson thème de la saison, «Une place pour toi», entonnée par les 80 participants et les trois coachs. Ensuite, Sydney, la gagnante de cette seconde saison, a offert un numéro époustouflant pour lequel elle arrive enfermée dans une bulle transparente, qui semble flotter au-dessus des autres participants. Un très bon moment au cours duquel la jeune chanteuse de 11 ans semble totalement en contrôle. «C'est un spectacle à l'image de Sydney, qui n'a pas peur d'habiter cette scène, a précisé Stéphane Laporte. Elle va être la leader du spectacle, même si tous les candidats vont avoir leur moment.»

Les jeunes et leurs coachs ont près de 40 chansons au programme, en comptant les différents pots-pourris, dont un composé de chansons de Noël. On devrait aussi retrouver tous les moments coup de coeur de la saison, en plus de découvrir un chanteur amateur. «C'est la première fois qu'on va voir Charles Lafortune faire du rap. Il va démarrer sa carrière de rappeur directement au centre Vidéotron et au centre Bell, rien de moins.»

Une expérience nouvelle

L'an dernier, Marie-Mai était dans la dernière étape de sa grossesse lors des spectacles de «La Voix Junior». Elle est contente de pouvoir vivre les choses plus intensément cette année. «Je suis heureuse d'être en pleine forme, de participer à un spectacle dynamique et d'être impliquée dans plusieurs numéros. Les jeunes sont magiques. Ils sont talentueux, travaillants et ils veulent donner le meilleur spectacle. La scène est leur élément et on les voit briller et prendre leur place. C'est pour ça qu'on a travaillé fort pendant plusieurs mois.»

Le spectacle de «La Voix Junior» sera présenté le 9 décembre au centre Vidéotron et le 16 décembre, à 15h et 19h30, au centre Bell.