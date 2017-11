Mel B trouve un accord avec son mari accusé de violences conjugales

AFP 09-11-2017 | 16h59

L'ex-Spice Girl Mel B et son mari Stephen Belafonte, dont elle est séparée et qu'elle accusait de violences conjugales, sont parvenus à un accord amiable juste avant le début d'un procès qui s'annonçait très médiatique, ont indiqué jeudi leurs avocats.

Une audience qui devait avoir lieu au tribunal supérieur de Los Angeles pour la présentation des propos liminaires des deux camps a donc été annulée.

Le juge Mark Juhas du tribunal de Los Angeles a également mis fin à un mandat qui interdisait à Belafonte d'approcher Melanie Brown, de son vrai nom.

La pop-star affirmait que Belafonte la menaçait de diffuser des enregistrements de ses ébats sexuels. Les ex-partenaires ont également trouvé un accord concernant leur fille de six ans Madison, et ils ont trois mois pour trouver un arrangement autour des droits de visite de Belafonte à sa belle-fille de 10 ans, Angel, dont le père est Eddie Murphy, selon l'avocate de Belafonte, Grace Jamra.

Melanie Brown et ses avocats lui avaient interdit toute visite à Angel, et avaient obtenu une injonction pour l'empêcher de les approcher, après que la chanteuse et juge de l'émission de téléréalité «America's Got Talent» l'avait accusé de violences physiques.

Stephen Belafonte affirme qu'il a élevé la petite fille depuis qu'elle était bébé et qu'il peut légitimement demander un droit de visite.

Melanie Brown, 42 ans et présente au tribunal jeudi, n'a fait aucun commentaire. Elle a demandé le divorce de Stephen Belafonte le 20 mars, l'accusant de violences physiques et émotionnelles au cours de leur union de dix ans.