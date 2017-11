U2 de retour à Montréal le 5 juin 2018

Agence QMI 01-11-2017 | 14h44

La prochaine tournée nord-américaine du groupe U2 passera par Montréal. Afin de souligner la sortie de «Songs of Experience», son 14e album studio attendu le 1er décembre, le populaire groupe mené par Bono offrira un concert le 5 juin 2018 au Centre Bell.

Les billets pour ce spectacle ne seront toutefois en vente que le 20 novembre prochain à 10 heures, a annoncé evenko mercredi. Les moins chers seront vendus 54,25 $ pièce.

La tournée «Expérience + Innocence» sera officiellement lancée à Tulsa, dans l'Oklahoma, le 2 mai 2018. Pour l'instant, Montréal est la seule ville canadienne inscrite à l'itinéraire de la formation irlandaise. Un seul rendez-vous a été annoncé dans la métropole.

Cette série de nouvelles prestations se veut un complément à «Innocence + Experience», dont les nombreux spectacles ont été présentés en 2015. Il y a deux ans, quatre d'entre eux avaient d'ailleurs été offerts au Centre Bell en juin.

Afin de faire patienter ses nombreux admirateurs, U2 a lancé mercredi une autre chanson de son prochain opus, intitulée «Get Out Of Your Own Way», sur laquelle on peut entendre le rappeur Kendrick Lamar.