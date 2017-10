Selena Gomez, femme de l'année du «Billboard»

Agence QMI 31-10-2017 | 13h09

Alors qu'on a appris lundi sa rupture avec The Weeknd après quelque 10 mois de relation, Selena Gomez a été désignée mardi femme de l'année par le magazine «Billboard».

La jeune chanteuse qui s'est retrouvée deux fois à la tête du palmarès 200 du «Billboard» recevra les honneurs le 30 novembre prochain, à l'occasion d'un gala tenu pour les femmes de l'industrie musicale au Roy Dolby Ballroom de Los Angeles.

«Selena est non seulement au sommet des palmarès, a dit John Amato, le président du groupe The Hollywood Reporter-Billboard Media, mais elle inspire continuellement les jeunes femmes partout dans le monde à être authentiques, à donner au suivant et à ne pas avoir peur de faire entendre sa voix.»

Celle qui partage son temps entre la musique et le cinéma rejoint ainsi une lignée de stars, dont Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie, Beyoncé et Madonna.

Ses chansons «Same Old Love», «Hands to Myself», «We Don't Talk Anymore», «Bad Liar», «Fetish» et «It Ain't Me», ont caracolé dans le top 10 de «Billboard» au cours des trois dernières années.