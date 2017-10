Une soirée réjouissante

Marc-André Lemieux 29-10-2017 | 23h06

Malgré la tempête qui frappe de plein fouet le milieu culturel québécois depuis deux semaines, c'est un Gala de l'ADISQ réjouis­sant qu'on nous a servi dimanche soir.

La pression était forte sur Louis-José Houde. Depuis le dévoilement d'allégations d'inconduite sexuelle contre Gilbert Rozon, Éric Salvail et compagnie, le show-business québécois traverse une période de crise. Dans les jours précédant la cérémonie, deux questions défrayaient la chronique : l'animateur allait-il aborder le sujet brûlant? Et si oui, quels mots allait-il choisir pour en discuter?

Au final, Louis-José Houde n'a pas fait grand état du scandale. Hormis une légère pointe contre Éric Salvail décochée en ouverture, le stand-up comique a somme toute esquivé le sujet. Et c'est tant mieux. Parce qu'en choisissant de miser sur ses forces, il a livré un monologue rythmé, divertissant, gentiment cinglant et drôle à souhait.

La façon dont il décrit les artistes québécois à sa soeur exilée aux États-Unis depuis 12 ans nous restera en mémoire longtemps. Patrice Michaud? «Un moniteur de camp de jour un peu trop vieux pour être moniteur.» Alex Nevsky? «Un patineur artistique de 1982.» Marc Hervieux? «Un Denis Coderre un peu pacté dans l'sud.» On la rit encore.

Riche menu musical

Nous avons été également gâté du côté des prestations. Offrant une aussi belle diversité musicale que générationnelle, le numéro d'ouverture réunissant Alaclair Ensemble, Charlotte Cardin et Daniel Bélanger a placé la barre haut.

La soirée a également proposé plusieurs rencontres réussies, notamment entre Patrice Michaud et Émile Bilodeau. Les deux chanteurs ont présenté un mash-up réjouissant de Kamikaze et J'en ai plein mon cass. Le pot-pourri aux accents funk des Brooks en compagnie d'Alexe Gaudreault, Alex Nevsky et Robert Charlebois était également pas piqué des vers.

Émotions pour Cohen

Exception faite de blagues plus ou moins convaincantes des 2Frères sur Gilbert Rozon et Éric Salvail, la cérémonie de plus de deux heures s'est déroulée sans grand heurt. Sobre mais senti, l'hommage posthume à Leonard Cohen, au cours duquel les artistes au parterre, menés par Richard Séguin, ont repris Hellelujah, a fourni son lot d'émotions, notamment durant les remerciements d'Adam Cohen, le fils du regretté poète montréalais.

Sur scène pour accepter le Félix du meilleur spectacle Interprète pour Mary Poppins, la comédie musicale produite par Juste pour rire, le metteur en scène Serge Postigo a livré un vibrant discours visant à protéger les nombreux employés du groupe. «Ne laissons pas l'horreur décimer leur avenir à court et moyen terme», a-t-il déclaré.