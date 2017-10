Yann Perreau et sa famille en deuil

Agence QMI 28-10-2017 | 10h19

Le chanteur Yann Perreau et sa famille vivent des moments difficiles après que sa conjointe Marie-Pier eut perdu leur troisième enfant.

Le coeur de l'enfant, dont la naissance était prévue autour du 18 novembre, a cessé de battre, a écrit Yann Perreau sur sa page Facebook, tard vendredi soir, après un spectacle dédié à la petite fille Marcia.

«Notre petit bébé, celui qu'on attendait autour du 18 novembre, ne sera pas. L'accouchement malheureux s'est déroulé la nuit de mardi passé. C'était une belle petite fille nommée Marcia. En raison d'un placenta décollé et d'un caillot de sang invisible à l'échographie, le petit coeur de Marcia s'est arrêté de battre. Les docs disent que c'est malheureusement indétectable. Par ailleurs, Marie-Pier n'a jamais eu de symptôme», a-t-il précisé sur le réseau social.

Le couple a deux jeunes garçons, Milor et Willie.

Yann Perreau entend honorer les spectacles qui figurent à son horaire de tournée d'ici la fin de l'année, mais il veut surtout prendre soin de lui et de ses proches.

«[...] Je vais honorer les "shows" de "Perreau et la lune" et du "Fantastique des astres" qui sont prévus à mon calendrier 2017. Mais, pour les activités et événements parallèles, j'annule tout. Je préfère m'arrêter un peu, pour prendre soin de ma douce et forte Marie-Pier, de mes garçons Milor et Willie et de moi», a ajouté l'artiste.

«Merci pour votre compréhension et votre soutien. La vie est belle, malgré tout. Faut savoir puiser dans cette peine toute la grâce et l'amour de l'existence. On se revoit bientôt. Forts et lumineux», a-t-il conclu.