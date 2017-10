Après la tuerie de Las Vegas, une star de la country retrouve la scène

AFP 13-10-2017 | 15h45

Il était sur scène à Las Vegas lorsque les rafales de balles ont fauché des centaines de ses spectateurs le 1er octobre. C'est en appelant à la solidarité que le chanteur country Jason Aldean vient de reprendre les concerts.

Saluant «l'amour et le soutien» reçus depuis la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, Jason Aldean a rendu hommage jeudi aux 58 victimes et centaines de personnes blessées par Stephen Paddock, comptable retraité de 64 ans qui a fait feu sur 22 000 spectateurs depuis sa chambre de l'hôtel Mandalay Bay.

«Ces gens vont continuer à essayer de nous faire plier (...), de nous faire vivre dans la peur», a lancé le musicien country devant ses fans à Tulsa, dans l'Oklahoma (sud), disant espérer que les Américains ne changeront pas leur mode de vie et continueront à assister à des concerts.

«Je veux jouer pour vous le spectacle que les gens à Las Vegas étaient venus voir mais n'ont pas pu voir», a poursuivi le chanteur.

Auteur de chansons évoquant souvent l'Amérique «oubliée» des régions rurales, Jason Aldean a dit à la foule enthousiaste: «Même si parfois les États-Unis peuvent paraître vraiment divisés, peuvent donner l'impression que nous nous battons entre nous, au final ça reste le meilleur pays du monde».

Jason Aldean a évité d'entrer dans le débat sur les armes ravivé aux États-Unis après cette tuerie mais a exprimé à plusieurs reprises sa consternation.