Importantes dettes: Iggy Azalea poursuivie par American Express

Agence QMI 06-10-2017 | 14h39

Même si sa fortune était estimée à 10 millions de dollars américains en 2016, Iggy Azalea s'est habituée à vivre à crédit.

Après avoir omis de payer entre 269 000 $ US et 391 000 $ en impôts pour 2015 et 2014, la rappeuse australienne a contracté une dette de tout près de 300 000 $ US auprès d'American Express. La compagnie de cartes de crédit a donc lancé une poursuite contre elle.

Selon E! News, l'interprète du succès «Fancy» n'aurait pas payé les comptes liés à la carte qu'elle lui a accordée et dont la limite a été fixée à 50 000 $ US il y a plus de deux ans. American Express a laissé savoir qu'Iggy Azalea, de son vrai nom Amethyst Kelly, lui doit aujourd'hui 299 147,81 $ US.

En octobre 2016, TMZ a rapporté que la jeune femme louait, pour la modique somme de 15 000 $ US par mois, une résidence à Los Angeles, dans le quartier The Oaks où vivent aussi plusieurs membres de la famille Kardashian.

Annoncée pour le 30 juin, la sortie du nouvel album d'Iggy Azalea, intitulé «Digital Distortion», a été repoussée, mais la principale intéressée n'a pas dévoilé de nouvelle date de parution. Cette année, elle a malgré tout proposé les pièces «Mo Bounce» et «Switch».