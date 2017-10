Sam Smith chantera à Montréal en juin 2018

Agence QMI 06-10-2017 | 10h45

Les fans québécois de Sam Smith seront les premiers à pouvoir apprécier son nouveau spectacle lors de sa prochaine tournée nord-américaine. Le chanteur britannique doit monter sur scène au Centre Bell, à Montréal, le 19 juin 2018, dans ce qui devrait être le deuxième arrêt de son périple, après Toronto.

Le populaire jeune homme de 25 ans viendra notamment y présenter les pièces de son plus récent album, «The Thrill Of It All», qui sera lancé le 3 novembre. Les extraits «Too Good At Goobdyes» et «Pray» ont déjà été proposés.

L'interprète de «Lay Me Down», «Stay With Me» et «Writing's On The Wall» (chanson-thème de la superproduction «007 Spectre») n'a pas mis les pieds dans la métropole depuis 2015 alors qu'il avait interprété les compositions de «In The Lonely Hour», son tout premier album.

Les billets pour le spectacle prévu en juin prochain à Montréal seront en vente le 12 octobre (evenko.ca), avec une prévente la veille. Les prix sont fixés entre 57,75 $ et 144 $.

Plus tôt cette semaine, Sam Smith a fait la manchette quand son idylle avec l'acteur Brandon Flynn, vedette de la série «13 Reasons Wny», a été annoncée.