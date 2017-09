Gala de l'ADISQ: création de la Bourse Andréanne Sasseville pour la révélation de l'année

Agence QMI 14-09-2017 | 16h11

MONTRÉAL - Une bourse de 15 000 $ honorant la mémoire de la défunte animatrice musicale Andréanne Sasseville sera remise à l'artiste qui remportera le titre de révélation de l'année au prochain Gala de l'ADISQ, le mois prochain.

L'argent pour cette bourse sera versé par SiriusXM Canada, pour lequel travaillait Andréanne Sasseville avant de perdre sa bataille contre le cancer du sein à l'âge de 41 ans, en janvier dernier.

«Pendant plus de 11 ans, Andréanne s'est avérée essentielle non seulement au développement de SiriusXM, mais aussi au soutien et au développement de la musique canadienne et québécoise par sa créativité, sa motivation et sa détermination à faire connaître le talent d'ici. Nous serons à jamais reconnaissants pour ses efforts et sa contribution», a mentionné le président de SiriusXM, Mark Redmond, par communiqué, mercredi.

La bourse sera remise au prochain Gala de l'ADISQ, le 26 octobre.