L'artiste Tex Lecor est décédé à l'âge de 84 ans

Agence QMI 09-09-2017 | 15h35

Le peintre, chanteur et comédien québécois Tex Lecor a rendu l'âme dans la nuit de vendredi à samedi à la suite de complications pulmonaires. Il était âgé de 84 ans.

Paul Lecorre, de son vrai nom, est né le 10 juin 1933 à Saint-Michel-de Wentworth, au nord de Lachute, dans les Laurentides.

Toujours actif, l'artiste reconnu pour sa bonne humeur avait fait une apparition en juin dernier à une exposition de ses oeuvres récentes à la galerie Le balcon d'art, une galerie de Saint-Lambert, au sud de Montréal.

Tex Lecor a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal dans les années 1950 avec un autre artiste bien connu, Armand Vaillancourt.

Il s'est aussi illustré en chanson, au petit écran et en humour. Il a été pendant 13 saisons l'un des animateurs de l'émission Y'a plein de soleil aux côtés des amis du Festival de l'humour, Louis-Paul Allard, Pierre Labelle, Roger Joubert et Shirley Théroux.

Sa femme raconte les derniers jours de l'artiste

En entrevue avec Pierre Bruneau sur les ondes de LCN, Louise Dion-Lecor, l'épouse de Tex Lecor, a indiqué samedi qu'il est parti très sereinement, bien qu'il était de ceux qui n'aiment pas particulièrement les hôpitaux, où il aura séjourné cinq jours.

«Il est parti [vendredi] soir, très calme, en nous regardant», a-t-elle ajouté.

Sa femme a indiqué qu'il est tombé malade, le 30 août, en précisant qu'il semblait d'abord souffrir d'un rhume. «Je l'ai gardé à la maison jusqu'à dimanche. Notre fils est venu et on a appelé l'ambulance. C'était une pneumonie, pas sa première. Ensuite, on nous a dit que c'était la maladie du légionnaire», a-t-elle indiqué, notamment parce qu'il fumait.

Selon Mme Dion-Lecor, Tex Lecor avait été profondément affecté de voir l'un de ses frères aux soins palliatifs. «Ça l'a beaucoup bouleversé», a-t-elle dit.