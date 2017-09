Hommage à Oliver Jones le 16 septembre

Agence QMI 05-09-2017 | 15h55

MONTRÉAL | Un événement-hommage au pianiste jazz Oliver Jones sera animé par Kim Richardson et Charles Biddle Jr. sur la rue Workman, le 16 septembre prochain.

Un concert extérieur sera offert, dès 14 h, dans la Petite-Bourgogne, le quartier même qui a vu naître en 1934 l'artiste à l'honneur. Parmi ceux qui se relaieront sur scène, notons Ranee Lee, Daniel Clarke Bouchard et le Montreal Jubilation Gospel Choir sous la direction de Travor W. Payne. La fête se déplacera dans l'enceinte du centre culturel Georges-Vanier en cas de pluie.

De plus, on soulignera la contribution du musicien de réputation internationale à la communauté noire montréalaise et à l'arrondissement du Sud-Ouest, notamment lors d'une cérémonie au cours de laquelle le centre Sainte-Cunégonde sera rebaptisé le centre Oliver-Jones.