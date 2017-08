«Tu n'as pas droit à un passe-droit parce que tu ne sais pas que t'es racistes», lance-t-on, notamment, lors du refrain. - Anti Flag dénonce les suprématistes blancs sur sa nouvelle chanson «Racists»

André Péloquin 16-08-2017 | 11h11

Les tristes événements de Charlottesville n'en finissent plus de choquer et c'est maintenant autour du groupe punk rock engagé Anti Flag de sauter dans l'arène avec «Racists», un brulot explosif qui dénonce l'ignorance des suprématistes blancs.

«Tu n'as pas droit à un passe-droit parce que tu ne sais pas que t'es raciste», lance-t-on, notamment, lors du refrain.



Le combo dévoilait la chanson ce lundi à l'aide d'une publication où on notait qu'«[Anti Flag] est solidaire avec celles et ceux qui combattent le racisme et le fascisme dans les rues de Charlottesville et partout ailleurs.»

Aussi à lire et à écouter: Nazi Punks Fuck Off et 13 autres pièces pour envoyer promener les suprémacistes blancs