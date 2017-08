«Il m'a bien attrapé» les fesses, assure Taylor Swift au procès Taylor Swift au procès du DJ qu'elle accuse d'attouchement

AFP 10-08-2017 | 12h31

«Il m'a bien attrapé» les fesses, «longuement». La superstar Taylor Swift a été catégorique jeudi au quatrième jour du procès qui l'oppose à un DJ, David Mueller, qu'elle accuse d'agression sexuelle lors d'une séance photo en 2013.

La pop-star s'est refusée à donner une estimation du temps qu'a duré ce geste mais a précisé: «il est resté collé à la peau nue de ma fesse alors que j'essayais de me dégager. (Sa main) ne lâchait pas», a-t-elle détaillé à la barre.

L'artiste de 27 ans a été appelée à la barre comme témoin par l'avocat représentant David Mueller, l'ex-animateur de radio qu'elle accuse d'avoir attrapé son postérieur sous sa jupe lors d'une brève séance photo avant un concert à Denver (ouest des États-Unis) le 2 juin 2013.

«C'était très choquant. Il ne m'était jamais rien arrivé de la sorte avant», a-t-elle encore ajouté.

David Mueller, qui a donné sa version des faits plus tôt cette semaine, nie ces allégations mais admet avoir touché Taylor Swift pendant que lui et sa petite-amie Shannon Melcher posaient avec elle.

Il a le premier poursuivi la vedette en septembre 2015, l'accusant d'avoir causé à tort son licenciement car le manager de la chanteuse a appelé ses patrons au lendemain de l'incident. M. Mueller a été limogé le lendemain et demande trois millions de dollars de pertes de revenus et dommages et intérêts.

Taylor Swift a alors contre-attaqué en octobre 2015. Elle ne demande qu'un dollar symbolique et un verdict en sa faveur.