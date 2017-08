Le frère de Nick Carter, Aaron, annonce sa bisexualité sur Twitter

Michaël Labranche 06-08-2017 | 09h08

Le chanteur Aaron Carter a annoncé qu'il était bisexuel sur Twitter samedi soir.

Carter commence tout d'abord son message en disant qu'il aime «chacun de ses fans», mais il entre rapidement dans le vif du sujet.

«Il y a quelque chose d'important que j'aimerais dire pour moi et mon identité qui est comme un poids sur ma poitrine depuis la moitié de ma vie», poursuit-il.

«Je suis dans l'industrie du divertissement depuis mon tout jeune âge et je devais avoir 13 ans lorsque j'ai commencé à trouver les gars et les filles attirants. J'y ai pensé pendant plusieurs années, mais c'est à 17 ans, après quelques relations avec des filles, que j'ai eu une expérience avec un gars avec qui je travaillais et avec qui j'avais grandi», ajoute Aaron Carter.

«Pour moi la musique a toujours été mon temple. La musique nous transcendera tous à jamais. Mais, mon objectif ultime est d'être satisfait. Je n'ai jamais voulu décevoir.»

Carter a terminé son message en citant le célèbre chanteur Boy George.

«Je n'ai jamais senti que je n'avais pas ma place, j'ai seulement agi comme si c'était le cas.»