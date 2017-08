Le concert de Liam Gallagher à Osheaga risque d'être... chaotique Une des têtes d'affiche d'Osheaga annule son spectacle prévu ce week-end

André Péloquin 04-08-2017 | 09h47

Membre de la formation culte Oasis devenu vieux monsieur grincheux par la suite, Liam Gallagher fait actuellement la tournée des festivals en prévision de la parution d'As You Were, son nouvel album solo à paraître en octobre.



Le bonhomme sera en concert à Osheaga le samedi 5 août à 16:55 sur les planches de la Scène de la montagne et, à en croire sa prestation d'hier à Lollapalooza, son spectacle à Montréal risque d'être... chaotique.



Voyez-vous, Liam Gallagher a quitté la scène au milieu d'une chanson et après seulement 20 minutes sous les projecteurs!

Quelques minutes plus tard, le chanteur a gazouillé qu'il avait des problèmes de voix et qu'il s'excusait.

À ce jour, le concert à Osheaga est toujours au programme. Est-ce que la voix du rockeur sera de retour à temps? Il est grand le mystère de la vie!





Les mauvaises nouvelles ne font que s'empiler pour les festivaliers d'Osheaga, qui se déroule du 4 au 6 août au parc Jean-Drapeau.

Après avoir appris plus tôt cette semaine que les probabilités d'orages durant le week-end étaient élevées, voilà que c'est au tour d'une des têtes d'affiche d'annuler son spectacle.

Solange, la célèbre soeur de Beyoncé, ne sera pas à Osheaga cette année comme prévu.

Dans une publication sur Facebook, les organisateurs du festival ont expliqué que la chanteuse ne pouvait participer à Osheaga dû à «des problèmes logistiques imprévus et hors de son contrôle».

Les organisateurs n'ont toujours pas annoncé s'il y aurait un artiste en remplacement de Solange. Cette dernière devait performer à 19h15 samedi sur la scène de la Rivière Virgin Mobile.