Sandrine Vincent 20-07-2017 | 15h23

Triste nouvelle dans le monde de la musique.

Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park s'est suicidé, selon TMZ. Il était âgé de 41 ans. Les forces de l'ordre ont confié au site web américain que Chester Bennington aurait été trouvé pendu à sa résidence de Palos Verdes, Los Angeles.

Le chanteur de Linkin Park a souvent parlé de ses démons, lui qui était hanté par des problèmes de dépression chronique et une dépendance aux drogues et à l'alcool.

La formation vient tout juste de sortir un album, One More Light, et venait d'entamer sa tournée nord-américaine. Linkin Park avait un arrêt prévu à Montréal le 10 août prochain au Centre Bell.

Plus de détails suivront...