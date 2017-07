Pas de spectacle pour The Cranberries à Montréal

Agence QMI 20-07-2017 | 13h29

Aux prises avec des douleurs persistantes au dos et sur ordre des médecins, la chanteuse Dolores O'Riordan force son groupe The Cranberries à tirer un trait sur sa tournée nord-américaine qui devait avoir lieu en septembre et octobre.

La formation irlandaise en a fait l'annonce mercredi, sur son site officiel.

Le concert prévu à Montréal le 23 septembre, entre les murs de la Maison symphonique de la Place des Arts, n'y échappe pas. À la suite de cette annulation, les détenteurs de billets peuvent obtenir un remboursement au point de vente initial.

Les membres de The Cranberries étaient d'abord attendus à Nashville, au Tennessee, le 11 septembre. Ils devaient ensuite visiter plusieurs villes américaines ainsi que Montréal et Toronto avant de prendre une pause après leur prestation à Los Angeles, le 6 octobre.

Ils avaient opté pour un spectacle présenté en tant que quatuor à cordes. Lancé en avril, leur plus récent opus, «Something Else», contient d'ailleurs plusieurs relectures acoustiques de succès de la bande à Dolores O'Riordan.

En juin, le groupe à qui on doit les pièces «Zombie» et «Ode To My Family» s'est vu dans l'obligation de dire adieu à une grande partie de sa tournée en sol européen en raison des mêmes problèmes de santé de la chanteuse.