Hommage symphonique à Stéphane Venne

Agence QMI 05-07-2017 | 16h44

Gregory Charles, Johanne Blouin et Élizabeth Blouin-Brathwaite figurent au nombre des artistes qui prendront part à l'hommage qui sera rendu, le 12 juillet, au compositeur Stéphane Venne par l'Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL).

Le «Grand concert» sera présenté au parc Michel-Chartrand de Longueuil, sous les étoiles, à compter de 20 heures.

Dirigés par le chef Marc David, les musiciens de l'OSDL et leurs invités reprendront les plus grands succès de Stéphane Venne à qui on doit entre autres l«C'est le début d'un temps nouveau», «Et c'est pas fini» et «Il était une fois des gens heureux».

Le spectacle fait partie de la programmation des soirées en plein air du Sommet des arts et de la musique de Longueuil qui se tiendra du 11 au 16 juillet.