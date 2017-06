Le titre que tu ne t'attendais jamais à lire: Une vidéo de ska devient virale!

André Péloquin 26-06-2017 | 12h33

Le ska est ringard? Le ska est mort? Que nenni et en voici la preuve!



Vendredi dernier, la page Facebook Ska in my soul téléversait cette vidéo de deux monsieurs du bel âge «skankant» comme s'il n'y a pas de lendemain avec agilité et aplomb.

Trois jours plus tard, l'extrait a été visionné près de 2,5 millions de fois.



Oui, oui.



À titre comparatif, cette version de «Gros zéro» de Yelo Molo - qui profite pourtant de la participation de Pénélope McQuade et Réal Béland, notamment - ne compte que 107 263 visionnements.