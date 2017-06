King Melrose répond à nouveau à Coeur de pirate Coeur de pirate accuse un autre artiste de plagiat

journaldemontreal.com 02-06-2017 | 09h36

En plus de s'inviter en studio pour parler de l'album à venir de King Melrose pour Sucré Salé, Patrice Bélanger en a profité pour revenir sur la fameuse controverse entourant sa pièce «Ca se danse» qui, selon Coeur de pirate, ressemblerait à s'y méprendre à sa pièce «Adieu».



«Ça [a] fait mal à mon orgueil d'auteur-compositeur parce que, jamais, en aucun cas, n'ai voulu copier une chanson de ma vie», lance-t-il avant de laisser entendre que la publication Instagram de Coeur de pirate le visant a été mise en ligne «de façon passionnelle et puis c'est bien correct».



Toujours pas de dialogue



Quand l'animateur lui demande si Coeur de pirate lui a répondu, King Melrose confie qu'il n'a toujours pas eu de nouvelles et qu'il attend son appel.



Entrevue complète en ligne ici.

Hier, sur son compte Instagram, Coeur de pirate a accusé un artiste d'avoir plagié l'une de ses chansons. Vraisemblablement visé par cette allégation, le chanteur King Melrose se dit blessé par la situation.



«Tu ne peux pas attaquer quelqu'un sans connaître ses intentions. Elle m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Je trouve ça très blessant et pas très classe de sa part», a souligné au Journal King Melrose.



Béatrice Martin, alias Coeur de pirate, a partagé vendredi sur son compte Instagram une photo accompagnée de la mention: «Tsé si t'es pour copier une chanson, fais-le subtilement. Pas avec une chanson sortie en 2011.»



L'image en question, qui est tirée du vidéoclip de sa chanson Adieu, sortie en 2011, a rapidement soulevé un tollé sur les réseaux sociaux.



Les internautes, qui ont été plus de 3000 à aimer sa publication et une centaine à la commenter, ont rapidement déduit que l'allégation visait la chanson Ça se danse, qui figure sur l'album Bleu de King Melrose, dévoilé en 2015.



Pas mal intentionné



King Melrose, qui s'est fait connaître en 2013 pour son rôle musical dans le film Les Boys, était sur le point de se produire dans le cadre d'un événement privé lorsque des amis l'ont informé de cette accusation.



«Ça m'a vraiment ébranlé, j'étais bouleversé, a-t-il reconnu. C'est la première fois qu'on m'accuse de plagiat. Je suis attristé de me faire attaquer comme ça, publiquement.»



L'artiste pop-soul admet avoir «sûrement entendu la chanson à la radio», mais il persiste et signe: Ça se danse, composée par Toby Gendron, Sylvain Michel et lui, n'est pas du tout inspirée d'Adieu.



«S'il y a quoi que ce soit, ça n'a jamais été fait de façon volontaire, a-t-il expliqué. Ce n'était pas du tout mal intentionné.»



King Melrose, alias Sébastien Côté, n'a toutefois pas voulu émettre de commentaires sur les similitudes que présentent les deux mélodies. «Je n'ai pas d'opinion là-dessus pour l'instant. Je n'ai pas encore écouté les deux chansons», s'est-il contenté de dire...



Aucun contact



L'auteur-compositeur-interprète aurait aimé que Coeur de pirate contacte son équipe plutôt que de le «salir» sur les réseaux sociaux.



«Ils auraient pu me contacter, mais ils n'ont jamais essayé d'entrer en contact avec nous, a-t-il dit. Je trouve ça désolant.



«La musique ne va pas super bien. De voir un artiste qui attaque un autre artiste, je ne crois pas qu'on a besoin de ça. On doit plutôt se serrer les coudes dans une industrie qui va à la dérive», a-t-il ajouté avec amertume.



Un lien avec Sheeran



Plus tôt cette semaine, le célèbre chanteur Ed Sheeran a reconnu s'être grandement inspiré de la chanson No Scrubs, du groupe TLC, pour composer la mélodie de son plus récent succès, Shape of You.



King Melrose trouve qu'il s'agit d'une drôle de coïncidence.



«Ça fait deux ans que mon album est sorti, et on ne m'a jamais parlé d'une quelconque ressemblance avec cette chanson-là. C'est drôle que ça [l'accusation] sorte la même journée qu'Ed Sheeran», a-t-il lancé.



Contactée par Le Journal, Coeur de pirate n'a toujours pas voulu donner sa version des faits.