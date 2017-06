Les fans capotent à l'écoute d' I Promise - Une «nouvelle vieille chanson» de Radiohead se retrouve en ligne!

André Péloquin 02-06-2017 | 07h18

C'est connu, en prévision du 20e anniversaire de leur album culte OK Computer, Radiohead propose un coffret où on retrouve un paquet d'exclusivités comme de nouvelles illustrations pour l'album, des pièces rares et même inédites.



Ce qui est moins connu, c'est que parmi ces chansons jamais entendues, on retrouve I Promise qui a fuitée en ligne hier.



Tout d'abord réservée aux gens qui ont acheté OKNOTOK (c'est le nom du coffret) en prévente, la chanson s'est ensuite retrouvée sur Spotify et tout le bataclan. Voici donc!

Pour celles et ceux qui seraient allergiques à Spotify, voici une version démo en ligne sur YouTube depuis... 2009!

Les commentaires sous la pièce sont tout simplement dythirambiques.. Ça va de «Ceci est magnifique! jusqu'à «ce groupe est la meilleure chose qui pouvait arriver à la musique».



Et vous? Que pensez-vous d'I Promise?