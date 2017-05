«American Idol»: Katy Perry touche le gros lot!

Agence QMI 23-05-2017 | 15h26

Katy Perry s'est finalement laissé convaincre d'être juge à «American Idol» sur les ondes d'ABC. Mais pas avant d'avoir conclu une entente évaluée à 25 millions $ US, soit 5 millions $ US de plus que ce qui lui avait été offert en 2012, rapporte TMZ.

Toujours selon le site, les producteurs d'«American Idol» seraient près de s'entendre avec l'animateur Ryan Seacrest, dont le plus haut salaire s'est élevé à 15 millions $ US pour une saison, le même que Jennifer Lopez - juge de 2014 à 2016 - aurait reçu.

Chez ABC, on a aussi précédemment tenté d'embaucher Kelly Clarkson - la gagnante de la première édition de l'émission en 2002 -, mais l'Américaine a plutôt jeté son dévolu sur le concours «The Voice» diffusé par NBC.

Un album, une tournée

La chanteuse Katy Perry s'apprête par ailleurs à lancer un nouvel album intitulé «Witness» sur lequel on retrouve les pièces «Swish Swish», «Chained to the Rythm» et «Bon Appétit». La sortie est prévue le 9 juin.

Exactement trois mois plus tard, pour le deuxième concert de sa tournée nord-américaine, l'artiste de 32 ans sera de passage au Centre Bell, à Montréal. Les billets seront mis en vente ce samedi.