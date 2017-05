Le bonhomme était bien plus que le chanteur de Soundgarden - 13 choses que vous ne savez (probablement) pas sur Chris Cornell Chris Cornell, le chanteur du groupe rock Soundgarden est décédé

18-05-2017 | 09h00

Triste nouvelle ce matin pour la gent à carreaux et autres nostalgiques du rock grunge: Chris Cornell, chanteur de Soundgarden, est décédé dans des circonstances toujours nébuleuses.



En attendant que la poussière retombe et que le deuil se fasse, voici 13 faits méconnus à retenir sur l'artiste.



1, Il a de quoi en commun avec Madonna et Paul McCartney

Il a lui aussi chanté le thème d'un film de James Bond: «You Know My Name» qu'on retrouve sur «Casino Royale» (2006).



2, Il a été nommé aux Golden Globe Awards

Pour sa pièce «The Keeper» qu'on retrouve sur la trame sonore du film Machine Gun Preacher



3, Sa voix est incroyable

Ça, on le sait, en effet. Saviez-vous, toutefois, que sa tessiture vocale couvrait jusqu'à quatre octaves? D'ailleurs, le magazine Guitar World l'a déjà coiffé du titre du plus grand chanteur rock du monde en 2013.



4, Sa première épouse était également la gérante de son groupe

En 2008, Cornell notait sur son site web qu'il avait finalement obtenu ce qu'il voulait de son divorce: récupérer sa collection de 15 guitares!



5, Il a joué dans un film

On le voit apparaitre - comme plusieurs autres musiciens grunge de l'époque - dans la comédie «Singles».



6, Il a déjà été mannequin

Pour le designer John Varvatos en 2006



7, Il a déjà travaillé dans une poissonnerie lorsqu'il était adolescent

«Ma job était de nettoyer la saloperie et jeter les tripes de poissons», a-t-il confié à Seattle PI en 2006.



8, Il a déjà été restaurateur à Paris

Il a ouvert un resto-bar rock en compagnie de sa seconde épouse et son beau-frère tout près des Champs Élisées. Son nom: Black Calavados



9, Il a tenté de devenir producteur de films

Il a acheté les droits du livre The Night Stalker, une biographie du tueur en série Richard Ramirez. En 2011, on annonçait que le film allait mettre en vedette James Franco. Ce dernier allait également le réaliser. Le projet est finalement demeuré sur les tablettes.



10, Il est le premier chanteur américain à participer à un concert extérieur à Cuba

C'était avec son «super groupe» Audioslave en 2005



11, Malgré les critiques tièdes et une rupture houleuse, Chris Cornell espérait relancer Audioslave

Du moins, c'est ce qu'il confiait au magazine Total Guitar en 2015 et à Blabbermouth plus tôt cette année.



12, Il a inspiré Johnny Cash

Le fameux Homme en noir a repris «Rusty Cage» de Soundgarden sur son album Unchained (1996).



13, Il est mort peu après un concert donné à Détroit avec ses potes de Soundgarden

Ça on le sait aussi, mais voici une des photos prises lors du spectacle. Un moment intense capté par Michael Anthony Adams...