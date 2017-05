Des tenues sexy de Britney Spears aux enchères

Agence QMI 12-05-2017 | 15h13

Il est désormais possible d'arborer différents looks que Britney Spears a proposés dans les années 2000. Mais il ne faudra pas avoir peur de piger contracter un important prêt pour suivre la voie sexy empruntée par la chanteuse.

Sept tenues authentiques de la chanteuse de «Oops!... I did it again» sont actuellement offertes au plus offrant sur le site eBay.ca. À quelques heures de la fin de cette vente aux enchères, prévue vendredi soir, un acheteur a déjà consenti à débourser tout près de 100 000 $ américains afin de se procurer le lot.

Les articles vestimentaires appartiennent à Dana Procter, une vendeuse canadienne établie à Edmonton.

On y retrouve notamment le pantalon que Britney Spears a enfilé lors de son spectacle pour la mi-temps du Super Bowl en 2001 à Tampa, en Floride, les fringues dans lesquelles elle a offert une prestation aux MTV Video Music Awards la même année en interprétant «I'm A Slave 4 U», ou encore un de ses costumes pour le clip de «Me Against The Music» aux côtés de Madonna.

Britney Spears poursuit sa série de spectacles à Las Vegas. Une trentaine de concerts à l'amphithéâtre AXIS du Planet Hollywood sont prévus à son agenda jusqu'à la fin de l'année.