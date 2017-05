Ça va vraiment bien pour KAYTRANADA! - Un beatmaker québécois collaborera avec Pharrell Williams Le Montréalais Kaytranada remporte le prix Polaris

André Péloquin 11-05-2017 | 18h37

Rien n'arrête le beatmaker KAYTRANADA.

Après avoir collaboré avec Alicia Keys et gagné le prix Polaris - un pris remit à l'artiste derrière le meilleur album canadien de l'année un jury de centaines de critiques du pays - pour son disque 99.9%, le montréalais Louis Kevin Celestin va s'associer à Pharrell Williams, l'artiste pop et rap à qui l'on doit, notamment, les tubes Happy et Get Lucky, son fameux duo avec Daft Punk.

Le duo en parle cette semaine lors d'un épisode d'OTHERtone, une émission de radio coanimée par Williams qui sera diffusée ce dimanche. Un avant-goût vidéo a toutefois été mis en ligne plutôt aujourd'hui.

On peut y voir Pharrell lancer l'invitation à l'artiste local, le premier désirant explorer musicalement l'héritage culturel haïtien de Celestin. KAYTRANADA accepte sur le champ et fait référence à une collaboration précédente avec Wyclef Jean, un autre artiste haïtien, qui a été plutôt porteuse.



«Ça ne sera pas [une collaboration] seulement pour les Haïtiens, mais bien pour le monde entier», lance KAYTRANADA, pas peu fier.



«J'embarque!», répond Pharrell avant de confier qu'il est touché par l'oeuvre de KAYTRANADA.

Voici d'ailleurs un extrait de 99.9%...