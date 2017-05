Mauvaise nouvelle: Evanescence sort un nouvel album

André Péloquin 11-05-2017 | 12h48

Comme si les inondations et l'ère Trump ne suffisaient pas, une autre tuile tombe sur la tête des friands de musique: le groupe «gothico-rock-pop» Evanescence livrera bientôt un nouvel album.



Six ans après un disque homonyme, la troupe menée par la chanteuse, multi-instrumentiste et seule membre originale du groupe (!) Amy Lee gâche le printemps des mélomanes en annonçant Synthesis, un quatrième LP à paraître cet automne (parce que, j'imagine, c'est la saison la plus ténébreuse de toutes avec ses feuilles mortes, ses pluies qui glacent le sang et le passage de novembre, mois le plus morne de l'année).



Blabbermouth rapporte des propos de la leader faisant valoir que Synthesis sera différent des albums précédents du groupe, car le groupe y reprendra ses succès d'antan en versions orchestrales et y ajoutera des éléments électro.

Le groupe se lance également dans une tournée mondiale et, fort heureusement, le Québec échappe toujours à celle-ci.



Croisons les doigts pour que ça demeure ainsi!



Sur ce, le plus grand hit du groupe...