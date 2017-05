Gala Country 2017: Véronique Labbé et Patrick Norman partent favoris

Agence QMI 10-05-2017 | 12h35

MONTRÉAL - Nommés respectivement cinq et quatre fois, Véronique Labbé et Patrick Norman partent favoris pour la cinquième édition du Gala Country récompensant les artistes et artisans de la chanson country francophone canadienne.

Appuyé par son premier album «Saisir le temps», le duo country-folk Alex & Caro est également finaliste dans quatre catégories, dont celle de la découverte de l'année.

Les chanteuses Renée Martel et Cindy Bédard suivent avec trois citations chacune.

Après Cindy et Yoan

En plus d'être finaliste dans la catégorie qui récompensera l'interprète féminine de l'année (trophée donné à Cindy Bédard en 2016), Véronique Labbé tentera entre autres de partir avec le prix pour l'album de réinterprétation de l'année, elle qui a proposé «Mon Noël country» en novembre.

Fort de sa récente collaboration avec Renée Martel pour l'album et le spectacle «Nous», Patrick Norman tentera quant à lui de succéder à Yoan en tant que gagnant de la catégorie saluant le talent de l'interprète masculin de l'année. En 2016, le gagnant de «La Voix II» a réalisé un tour du chapeau, mettant aussi la main sur le prix du public.

Le Gala Country 2017 aura lieu le 14 octobre. C'est MC Gilles qui animera l'événement au Casino de Montréal. La soirée permettra la remise de 13 honneurs.

Le jury et le public sont appelés à voter pour toutes les catégories (culturecountry.com/galacountry) jusqu'au 30 septembre.