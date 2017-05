Bernard Labadie dirigera l'Orchestra of St. Luke's de New York

Agence QMI 03-05-2017 | 15h59

Chef fondateur des Violons du Roy et directeur musical de La Chapelle de Québec, Bernard Labadie a été nommé chef principal de l'Orchestra of St. Luke's de New York.

Reconnu grâce à son expérience dans les répertoires baroque et classique, le Québécois a hérité de ce poste pour une durée de quatre ans. Il participera activement au développement artistique de l'ensemble, apprend-on dans un communiqué.

Son travail s'amorcera à compter de la saison 2018-2019. Sa première apparition en concert aura lieu le 2 juillet, au Caramoor Center for Music and the Arts à Katonah, dans l'État de New York.

Le 7 décembre, il sera également à la tête de l'orchestre au Carnegie Hall.

En dirigeant l'Orchestra of St. Luke's de New York, Bernard Labadie succédera au chef Pablo Heras-Casado.