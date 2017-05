Après un bébé et une séparation, Janet Jackson reprend sa tournée

AFP 02-05-2017 | 11h11

NEW YORK - La vedette de la pop Janet Jackson a annoncé qu'elle allait reprendre prochainement sa tournée, interrompue durant un an et demi car elle voulait fonder une famille.

Après plusieurs reports de concerts, la soeur de Michael Jackson avait annoncé l'interruption de sa tournée «Unbreakable» en mars 2016 et elle avait annoncé peu après être enceinte.

Elle a mis au monde un petit garçon, Eissa, en tout début d'année, mais s'est séparée récemment de son mari, le Qatari Wissam Al Mana.

Dans un message en ligne lundi pour ses fans, la chanteuse de 50 ans a dit son bonheur d'être maman, a confirmé s'être séparée de son mari et a annoncé 56 concerts en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année.

«Oui, je me suis séparée de mon mari, nous sommes devant les tribunaux et le reste est entre les mains de Dieu», a-t-elle dit.

L'artiste américaine a toujours été discrète sur sa liaison avec l'homme d'affaires qatari, avec qui elle était mariée depuis 2012.

Dans son message, Janet Jackson précise que le nom de sa tournée va changer. Elle était jusque-là intitulée «Unbreakable», comme son album sorti en 2015, le premier depuis la mort de son frère en 2009, mais s'intitulera désormais «State of the World» («L'état du monde»).

«Ce n'est pas à propos de politique. C'est sur les gens, le monde et, juste, l'amour», a-t-elle repris. «Je veux vous remercier pour votre patience, pour votre soutien toutes ces années».

Elle remontera sur scène le 7 septembre à Lafayette, en Louisiane, et sa nouvelle tournée s'achèvera le 17 décembre à Atlanta.

Elle reprendra notamment des dates américaines de «Unbreakable» qui avaient été annulées, mais elle n'a toutefois pas encore reprogrammé les concerts européens supprimés l'an passé.

Janet Jackson avait fait irruption sur la scène internationale dans le sillage de son grand frère, à la fin des années 1980, avec ses albums «Control» et «Janet Jackson's Rhythm Nation 1814», qui associait pop et funk avec du rap, alors en pleine éclosion.