Lecteur numérique vous propose un « road trip musical»

Philippe Melbourne Dufour 28-04-2017 | 17h41

Cette semaine à Lecteur numérique, on s'improvise Carmen Sandiego et on parcout le monde - ET L'ESPACE!!! - à l'aide de la magie musicale.

Aussi au programme: de longues discussions sur Wes Anderson, Lady Gaga, des bars de danseuses et même de la torture.

Bonne écoute!

À propos de Lecteur numérique

Lecteur numérique est le podcast thématique de Disque dur, le volet musical du Sac de chips. Chaque semaine, on tente de lier un thème ridicule (et même sérieux, par moments) à la musique.

On peut s'abonner à Lecteur numérique en cliquant sur ce fil RSS.

Le podcast est également disponible sur iTunes, Google Play, RZO, TuneIn et Stitcher.

Lecteur numérique est également sur Facebook et Twitter.

Pièces jouées

À venir!