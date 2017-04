Est-ce qu'une pub chinoise plagie ce succès de Tame Impala?

André Péloquin 28-04-2017 | 14h07

Si vous êtes enfermé dans un cubicule alors que les doux rayons du Soleil taquinent la ville, consolez-vous: ça pourrait être pire. Vous pourriez être, par exemple, sous la tignasse de Kevin Parker.

Voyez-vous, le leader du groupe pop alternatif Tame Impala file un mauvais coton cette semaine, car il a appris que l'entreprise chinoise Mengniu utilise une trame sonore qui ressemble à s'y méprendre à un succès de son groupe pour une récente campagne publicitaire.

2017 oblige, le bonhomme a ventilé sur les réseaux sociaux.

Pour accompagner cet extrait de la publicité - qu'il dirige également vers son éditeur Sony Australia -, Parker laisse entendre qu'une poursuite judiciaire est considérée (d'où les mots cliques #lawsuit et #nowitsmyturn [à mon tour, maintenant]).

La chanson à laquelle Parker fait référence est The Less I Know The Better, un tube datant de 2015 qui a connu un succès viral grâce à son clip psychédélique, sensuel et riche en imageries de gorilles et de basketball (une combinaison incroyablement gagnante, on s'entend).

Et vous, qu'en pensez-vous?