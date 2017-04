The Cranberries à la Maison symphonique en septembre

Agence QMI 28-04-2017 | 13h02

Dolores O'Riordan et ses comparses des Cranberries passeront par Montréal lors de leur prochaine tournée nord-américaine en soutien à leur nouvel album. Le groupe est attendu le 23 septembre à la Maison symphonique.

La formation irlandaise a lancé, vendredi, son plus récent album intitulé «Something Else» sur lequel on retrouve ses succès - dont «Zombie» et «Ode To My Family» - grâce à des versions acoustiques, mais aussi de nouvelles oeuvres comme «Why».

Outre Montréal, seule Toronto recevra la visite du quatuor à cordes au Canada. C'est à Nashville, le 11 septembre, que la tournée s'amorcera. Elle doit se conclure le 6 octobre à Los Angeles.

Dès le 5 mai à 10 h, il sera possible de mettre la main sur ou un plusieurs billets (evenko.ca) pour la soirée à la Maison symphonique au coût variant de 65,25 $ à 91,75 $ l'unité.

En 2012, The Cranberries a foulé la scène du Métropolis. Le spectacle a été présenté à guichets fermés.