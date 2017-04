Premier album solo depuis 25 ans pour l'ex-Pink Floyd Roger Waters

AFP 21-04-2017 | 12h26

PARIS - L'ancien membre fondateur de Pink Floyd, Roger Waters, sortira le 2 juin un nouvel album solo, le premier depuis un quart de siècle, a-t-on appris vendredi de la maison de disque.

Intitulé «Is This The Life We Really Want?», le disque composé de 12 titres, est décrit par Columbia (Sony Music) comme «un commentaire inflexible sur le monde moderne et les temps incertains».

Le nouvel album de l'auteur, compositeur et interprète de 73 ans, s'inscrit dans la lignée de «Animals» et «The Wall», albums mythiques de Pink Floyd parus dans les années 70, et vient 25 ans après son dernier opus en solo, «Amused to Death» (1992).

Produit et mixé par Nigel Godrich, qui a notamment travaillé avec Radiohead, Paul McCartney et U2, l'album contient des chansons aux titres évocateurs: «The Last Refugee», «Broken Bones» ou encore «Part of Me Died».

Roger Waters retrouvera la scène dès le 26 mai à Kansas City. Première date d'une tournée nord-américaine qui prévoit une cinquantaine de rendez-vous, dont un arrêt à Montréal le 16 octobre.