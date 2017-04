Harry Styles fait un tabac avec son premier simple en solo

07-04-2017 | 11h14

Harry Styles est le quatrième membre du groupe One Direction à se lancer dans une carrière solo après Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan. Les admirateurs attendaient impatiemment de voir ce que leur idole avait à leur offrir et ils ne semblent pas déçus vendredi.

Le chanteur britannique vient de sortir son premier simple en solo, une semaine après avoir révélé des informations concernant son nouveau titre sur Instagram.

«Merci de me recevoir. Je vous aime. H», a-t-il publié sur Twitter après la sortie officielle de la chanson Sign of the Times.

«#SignOfTheTimes est un chef d'oeuvre», a partagé un admirateur ravi sur Twitter, tandis qu'un autre a déclaré: «Tellement fier de mon bébé».

Le morceau, d'une durée de cinq minutes, signe une nouvelle orientation pour la vedette de One Direction et comprend des sonorités plus audacieuses et plus mélancoliques qu'auparavant.