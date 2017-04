Le groupe Alabama au Festival Western de St-Tite

Marie-Renée Grondin 04-04-2017 | 14h35

Pour sa 50e édition, le Festival Western de St-Tite accueillera le légendaire groupe country américain Alabama.

Ce trio, originaire de Fort Payne en Alabama, a fracassé de nombreux records au cours de sa carrière. Cumulant pas moins de 73 millions d'albums vendus, la formation américaine s'est vu décerner 178 Country Music Awards, Grammys et Academy of Country Music Awards. En 2005, le trio formé de Randy Owen, Teddy Gentry et de Jeff Cook a aussi été intronisé au Country Music Hall of Fame en plus de battre le record Guinness pour avoir reçu le plus grand nombre de prix d'Entertainer of the Year à l'Academy of Country Music.

Il s'agit de toute une prise pour l'organisation du festival.

«C'est un honneur pour nous d'accueillir ces trois légendes vivantes du country pour notre 50e anniversaire. Nous proposons un spectacle de country classique qui rend hommage aux racines du Festival et à sa riche histoire. Nous avons écouté les suggestions de nos festivaliers et nous livrons la marchandise avec ce spectacle majeur. C'est une belle façon pour nous de reconnaître la passion et la grande fidélité de nos visiteurs», a fait savoir le directeur général du festival, Pascal Lafrenière.

Il sera possible de voir Alabama, qui roule sa bosse depuis 40 ans, sous différentes formules. En effet, le prix des billets variera entre 59 $ et 99$ selon les sections. Une option de billet VIP est aussi offerte au coût de 149$. Le groupe beauceron The Cajuns assurera la première partie.

Les billets sont en vente sur le site web de l'événement (fwst.ca).