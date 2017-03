Les Eagles se reforment pour un grand festival

29-03-2017 | 16h21

Le groupe The Eagles, pionnier du country rock, va être reformé pour la première fois dans le cadre de concerts depuis janvier 2016 et la disparition de son co-fondateur Glenn Frey, à l'occasion d'un festival sur les deux côtes américaines.

Ce festival se déroulera en deux temps: d'abord avec The Classic West à Los Angeles, les 15 et 16 juillet, puis les 29 et 30 juillet à New York, où il sera appelé The Classic East.

Il s'agit de la première série de concerts des Eagles depuis la mort du guitariste et chanteur Glenn Frey l'année dernière à la suite de maladies. Le groupe The Eagles s'était néanmoins réuni lors d'un hommage lors des Grammy Awards en 2016.

Ce nouveau festival, annoncé mercredi par la société d'organisation et de promotion de concerts Live Nation, arrive un an après celui de Coachella en Californie, grand-messe du rock classique qui a fait un triomphe avec la présence de Paul McCartney et des Rolling Stones.

The Eagles est considéré depuis des décennies comme l'un des plus populaires groupes de rock aux États-Unis avec ses tubes tels que Hotel California.

Earth, Wind & Fire est également à l'affiche du nouveau festival malgré le décès l'année dernière de son fondateur, Maurice White. Le groupe, avec ses rythmes funky et R & B, s'est fait connaitre durant les années 1970, devenant l'un des premiers groupes afro-américains à gagner un large public majoritairement blanc.

Le groupe britannique Fleetwood Mac, rendu célèbre par ses chansons pop blues et la voix unique de Stevie Nicks, sera aussi de la partie. Il est considéré comme une valeur sûre lors des concerts live, avec le retour de la pianiste et chanteuse Christine McVie depuis leur tournée mondiale en 2014-15.

Après avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, le groupe américain Journey rejoindra également les deux concerts "Classic" tout comme les groupes The Doobie Brothers et Steely Dan.

Le nombre de festivals de rock a rapidement augmenté ces dernières années, en particulier aux États-Unis, avec un public qui se rajeunit.

Les promoteurs de Coachella, qui ont également organisé l'an dernier une version automnale de leur festival, n'ont pas encore confirmé si ce dernier - auquel avaient participé Roger Waters, Bob Dylan, The Who et Neil Young - deviendrait un événement annuel.