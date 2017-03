«Ce voyage m'a amené plus loin que je pensais» - Patrick Bruel

Matthieu Lévesque 29-03-2017 | 00h30

Pour la première fois en près de 25 ans, Patrick Bruel partira en tournée au Québec. Du 13 au 21 avril, l'artiste présentera son spectacle acclamé «Très souvent, je pense à vous...», inspiré de son album hommage à son idole, Barbara. Le chanteur explique comment cette expérience au succès inattendu a changé sa vie.

Quand il a réalisé à quel point son spectacle «Très souvent, je pense à vous...» touchait les Français, Patrick Bruel n'a pas hésité longtemps avant de prendre la décision de venir le présenter aux Québécois.

«Ça allait de soi, a simplement lancé le chanteur lors de notre rencontre au Bistro Le Balmoral, à Montréal. Ce spectacle me paraissait totalement adapté à une population amoureuse des mots et des mélodies, qui a toujours respecté et aimé les artistes français et la chanson française.»

Dans ce spectacle hors du commun, Patrick Bruel se raconte à travers l'oeuvre de celle qui a marqué sa vie, tant sur le plan personnel que sur le plan artistique.

«Je traverse toute mon histoire, de mon enfance à aujourd'hui, à travers les mots de Barbara et les miens. J'interprète aussi certaines de mes pièces. Je raconte d'abord comment ma mère m'a fait découvrir cette artiste extraordinaire, puis je remonte le temps à travers ses chansons. Évidemment, je fais aussi des liens entre mon histoire et celle de Barbara.»

Une artiste à découvrir

Nul besoin de connaître l'oeuvre de l'auteure-compositrice-interprète décédée en 1997 pour apprécier «Très souvent, je pense à vous...»

«Une grande partie des gens qui sont venus voir le spectacle en France ne connaissaient pas Barbara ou la connaissaient très peu. Mais dès les premières minutes du spectacle, ils recevaient ses formidables chansons avec tellement d'émotion qu'ils avaient automatiquement envie d'en savoir plus sur elle. La magie opère à tout coup.»

Quand il s'est lancé dans cette aventure en 2015, Patrick Bruel ne s'attendait pas à un tel succès.

«Ce voyage m'a amené beaucoup plus loin que je pensais. Certaines chansons de Barbara, qui me rappelaient des périodes de ma jeunesse, sont maintenant associées à de tout nouveaux souvenirs.»

À la fin de la tournée québécoise, qui s'arrêtera notamment à Montréal, Québec, Saguenay et Sherbrooke, Patrick mettra définitivement un terme à cette aventure extraordinaire pour travailler sur un nouvel album de chansons originales.

L'album «Bruel Barbara: Live au Châtelet» sera lancé le 31 mars au Québec.

Un rôle marquant

Patrick Bruel est en vedette dans l'adaptation cinématographique du roman «Un sac de billes», de Joseph Joffo, présentement à l'affiche en France. Dans ce drame, réalisé par le Québécois Christian Duguay, il interprète le patriarche d'une famille juive qui expédie ses deux jeunes fils en zone libre, alors que les Allemands débarquent à Paris, en 1941. Le tournage de ce long métrage s'est avéré très émotif pour l'acteur.

«Les scènes les plus importantes du film ont été tournées dans la semaine qui a suivi celle des attentats du 13 novembre. Mes fils étaient au stade de France au moment des attentats. C'était très intense. Christian Duguay m'a poussé à faire des choses très fortes dans ce film, et je suis très fier de ma performance.»

Aucune date de sortie en salle au Québec n'a été annoncée jusqu'à présent.

Jouer les méchants

En décembre dernier, Patrick Bruel a terminé le tournage de son premier film en langue italienne, «Una famiglia». Ce tournage a aussi été exigeant, mais pour des raisons complètement différentes.

«C'était la première fois que je tournais un film en italien. C'est une langue que je ne parle pas couramment, alors c'était un énorme défi. J'ai travaillé très fort avec un coach.»

Mais c'est surtout son personnage, un homme cruel et sans pitié, qui lui a donné du fil à retordre.

«C'est le rôle le plus épouvantable que j'ai jamais eu à jouer. C'est la première fois qu'on me proposait d'interpréter un tel salaud. C'était une expérience intéressante. J'ai été obligé d'excuser ses actions, d'inventer une histoire pour justifier ce qu'il fait, parce que c'était impossible pour moi de lui trouver un côté positif. Mais dès que je pouvais, je tentais de me défaire du personnage, parce que je n'aimais pas être dans sa peau», conclut-il.